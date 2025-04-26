Неполная ампутация ног, пальцев рук и ожоги лица: депутат попал в больницу после взрыва снаряда времен ВОВ

Депутат из Ленобласти попал в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Ему частично ампутировало ноги, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации журналистов, народный избранник в свободное время занимается раскопкой снарядов военных лет. В эту пятницу в гараже парламентария прозвучал взрыв. Близкие мужчины вышли из дома и увидели, что часть хозяйственной постройки разрушена, а пострадавший просит помощи.

Депутата с множественными травмами экстренно госпитализировали. В результате взрыва он получил частичную ампутацию ног и пальцев. Кроме того, у него зафиксировали ожоги. По словам супруги парламентария, врачи дают неутешительные прогнозы по состоянию пациента.

Ранее стало известно, что могло привести к пожару со взрывами в Москва-Сити. Причиной возгорания, вероятно, стал брошенный окурок.