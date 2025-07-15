Неожиданно начала функционировать: рабочий попал в мясорубку на заводе по производству буррито

Молодой сотрудник фабрики по изготовлению буррито в Калифорнии погиб страшной смертью, передает ABC News. Парня разрубили лопасти огромной мясорубки. Трагичный исход компетентные органы объясняют случайностью.

В роковой день 19-летний работник трудился на производстве в городе Вернон. На смене он выполнял процедуру очистки оборудования. Оно неожиданно начало функционировать — парень стал умирать на глазах коллег.

Другие сотрудники фабрики бросились спасать американца, оказавшегося в беде, но их старания оказались тщетны. Когда мясорубку выключили, то пострадавший работник уже погиб.

Случившееся стало шоком для всех. В обстоятельствах гибели на производстве разбираются стражи порядка. Пока они не выявили признаков несоблюдения норм безопасности.

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