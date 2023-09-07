Необычный вид наказания в автотранспортном колледже: педагог обмотала голову студента скотчем

В Уфе преподавательница автотранспортного колледжа во время лекции наказала учащегося, обмотав его голову скотчем, за то, что он специально отвечал неправильно. Об этом сообщает Ufa1.ru.

«Что непонятно было в слове «не мешать работать никому»? Не будешь больше мешать, да?» – обратилась педагог к студенту.

Другие молодые люди, которые находили в аудитории, засняли все происходящее на камеру. На кадрах можно заметить, как женщина не только обмотала голову парню, но и затянула на его шее скотч.

Видео выложили в Сеть, после чего преподавательницу отстранили от занятий. Сейчас в отношении женщины проводят проверку.

Примечательно, что некоторые посчитали молодого человека виноватым в этой ситуации. А бывшая коллега отметила, что, хотя поведение женщины было неправильным, таких «своенравных» преподавателей много в этом учебном заведении. Девушка подчеркнула, что в колледже творится «вечный бардак», но «никому из руководства нет дела ни до чего».

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