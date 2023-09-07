«Сзади уперлась тачка»: отца Иды Галич обвинили в хамстве на дороге

Отец Иды Галич затеял конфликт с двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сначала мужчина резко выехал с автозаправки, из-за чего следовавшая в том же направлении девушка посигналила ему. Он захотел посмотреть, кто ему сигналит, и поехал чуть медленнее, периодически притормаживая.

Как передают девушка и ее пассажирка, Василий Галич показывал в окно разные жесты. Она предположила, что это было требование остановить машину. Но девушки не хотели становиться участницами конфликта и поехали дальше.

В свою очередь, Галич утверждает, что это он является жертвой в данной ситуации. По его словам, он неспеша выехал с заправки и просто продолжил движение в правом ряду.

«Спокойно себе ехал, ел хот-дог. Сзади уперлась тачка и начала сигналить», – рассказывает отец популярной блогерши.

Мужчина добавил, что неприличные жесты показывали девушки, а не он. Сама Ида Галич от комментариев по поводу этой ситуации воздержалась. Однако новость о конфликте на дороге дошла даже до Госдумы. Как отмечают депутаты, законы в стране действуют для всех, поэтому не следует разделять людей на известных и «простых».

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