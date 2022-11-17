Необычная добавка: в пермской больнице детей кормят супом с тараканами

В Сети появилось фото обычного обеда в педиатрическом отделении пермской больницы имени Гринберга, в который добавили необычную «приправу». Пациент опубликовал снимок, на котором показал, что в учреждении больных детей кормят едой с тараканами.

Житель Перми сообщил, что «такое плавающее в супе чудо» - это обычное явление для 21 детской больницы в Закамске. По его словам, именно тараканы в еде могут быть причиной ротовирусной инфекции. Также пермяк иронично написал, что суп для детей специально перетирают, вот только что там перетирали – неизвестно.

Под публикацией в Интернете другие жители Перми, которые тоже когда-то были пациентами этой больницы, согласились с автором и поделились своими историями. Девушка рассказала, что вообще предпочитала ничего не есть в медицинском учреждении, так как таракана она увидела однажды в каше. Другая бывшая пациентка поделилась, что видела неприятных насекомых не только в пище, но и бегающими по полу и стенам больницы.

После опубликованного поста в Сети был отправлен запрос в краевое министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать данную ситуацию. В ведомстве пообещали дать ответ в ближайшее время.