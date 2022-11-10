И так сойдет. В Санкт-Петербурге разваливающуюся пятиэтажку «починили» монтажной пеной

Разваливающийся пятиэтажный дом в Петербурге по проспекту Народного Ополчения, 77 залатали монтажной пеной.

Службы города не нашли более быстрого способа починки аварийного дома, кроме как банально залить трещину в торце здания монтажной пеной. И оставить ее в таком виде, даже не пытаясь замаскировать работу.

Комментаторы события в соцсетях отметили, что весь парадокс ситуации состоит в том, что починить дом цементом было бы гораздо дешевле, чем использовать большое количество монтажной пены.