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22:10, 10 ноября 2022
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И так сойдет. В Санкт-Петербурге разваливающуюся пятиэтажку «починили» монтажной пеной

И так сойдет. В Санкт-Петербурге разваливающуюся пятиэтажку «починили» монтажной пеной

Разваливающийся пятиэтажный дом в Петербурге по проспекту Народного Ополчения, 77 залатали монтажной пеной.

Службы города не нашли более быстрого способа починки аварийного дома, кроме как банально залить трещину в торце здания монтажной пеной. И оставить ее в таком виде, даже не пытаясь замаскировать работу.

Комментаторы события в соцсетях отметили, что весь парадокс ситуации состоит в том, что починить дом цементом было бы гораздо дешевле, чем использовать большое количество монтажной пены.

И так сойдет. В Санкт-Петербурге разваливающуюся пятиэтажку «починили» монтажной пеной

Фото: Piter.tv

Источник фото:Freepik
Источник:Piter.tv
Теги:
#санкт-петербург
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#ремонт
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#жилье
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