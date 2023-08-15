Необычайно высокий трехлетний ребенок и его худощавая мать бесследно исчезли в Уфе

Волонтеры «ЛизаАлерт» приступили к очередной поисковой операции в Уфе. На этот раз они разыскивают 39-летнюю местную жительницу, которая пропала вместе с трехлетним ребенком. Попытки отыскать мать и сына осложняются тем, что никто не видел их перед исчезновением, пишет Ufa1.ru.

О пропаже жительницы Уфы и ее ребенка стало известно еще 12 августа. Информация об этом появилась в группе поискового отряда в социальных сетях. Волонтеры узнали про исчезновение матери с ребенком от их родственников. При этом они даже не в курсе, куда могла направиться женщина, во что она и ее сын были одеты — перед уходом их никто не видел.

Поиск россиянки и ее ребенка осуществляется по особым приметам, указанным в Сети. Так, трехлетний мальчик необычайно высок для своего возраста — 110 сантиметров. Кроме того, его можно узнать по светлым волосам и голубым глазам. Мать несовершеннолетнего имеет худощавое телосложение и такие же светлые волосы и голубые глаза.

Ранее под Екатеринбургом правоохранители организовали поиски женщины, которая пропала вместе с пятилетним ребенком. Об их исчезновении заявил в полицию глава семейства.