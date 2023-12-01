«Необходима финансовая помощь»: близкие собирают деньги на транспортировку тел матери и дочки из Турции

Близкие модели Ирины Двизовой и ее дочери-подростка Даяны организовали денежный сбор. Цель акции — покрыть транспортировку тел убитых россиянок на родину. Мать и ее дочка, по предварительным данным, были застрелены, передает StarHit.

Двизова была убита на вилле, на которой проживала вместе с детьми — мальчиком и девочкой. Главный подозреваемый в совершении преступления — Андрей Куслевич, бывший супруг 42-летней Ирины.

Предполагается, что мужчина расправился с экс-женой и падчерицей, а после похитил ребенка, который приходится ему родным. От тел убийца попытался избавиться, но позже их нашли, передает телеканал RT.

Сейчас перед близкими россиянки стоит задача по транспортировке тел на родину, чтобы организовать и провести похороны. Для ее выполнения был организован денежный сбор.

«Трагедия тронула сердца всего мира. Необходима финансовая помощь в организации доставки девочек в Москву и похорон. Просим о помощи!» — рассказала в личном блоге экс-солистка группы «Пропаганда» Анастасия Шевченко, которая была знакома с Ириной.

Ранее адвокат убитой в Турции россиянки пожаловался на работу полицейских. Он заявил, что местные стражи порядка не реагировали на обращения женщины, которая жаловалась на преследование со стороны бывшего супруга.