Адвокат убитой в Турции россиянки пожаловался на работу полицейских, об этом сообщает Kp.ru.

По словам адвоката Ирины Оганеса Геворкяна, бывший муж его клиентки не только приезжал в Турцию, но и пытался вломиться в дом, где жила женщина с ребенком.

При этом турецкие полицейские не арестовали мужчину даже после многочисленных обращений Ирины.

«Полиция Турции действовала ужасно. Бывший муж терроризировал Ирину, не давал покоя ей, угрожал всячески. Приходил домой, ломал дверь ей, Ирина обращалась в полицию Турции. Это все фиксировали, но ему просто запретили приближаться к ней на определенное расстояние», - рассказал он.

Юрист добавил, что правоохранители знали о розыске мужчины в России и Монако, однако не предприняли необходимых шагов для передачи подозреваемого в руки коллег из других стран.

«Как минимум, полиция Турции должна была его арестовать, направить дело в суд и привлечь к уголовной ответственности», - объяснил Геворкян.

Ранее мы писали о том, что бывший муж убитой в Турции россиянки держал в страхе всю семью.