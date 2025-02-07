Осужденный за убийство жены Бишимбаев потребовал поощрения у руководства колонии

Каундык Бишимбаев, осужденный на 24 года за убийство жены Салтанат Нукеновой, требует поощрения у руководства колонии. Однако учреждение отказывает ему, из-за чего заключенный подал в суд.

Его адвокат Ерлан Газымжанов объяснил, что другие осужденные свободно получают поощрения, даже нигде не участвуя. При этом Бишимбаев участвует в спортивных мероприятиях, выиграл в шахматном турнире, пишет Woman.ru.

Поощрения нужны ему для увеличения свиданий с отцом и матерью. В колонии в свою очередь объяснили отказ в поощрениях нарушением. Адвокат Бишимбаева с этим не согласен.

Речь идет о ситуации, когда ночью осужденный пошел в столовую принять лекарство от зубной боли. Пока он ждал действия препарата, решил почитать книгу. Это попало на камеры видеонаблюдения. Сам Бишимбаев утверждает, что заключенные могут перемещаться там свободно всю ночь.

Ранее появились слухи о его пропаже из колонии. Выяснилось, что Бишимбаев отбывает наказание в учреждении Степногорска.