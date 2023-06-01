Нащупала сама: хирурги удалили 25-сантиметровую опухоль печени у школьницы из Челябинска

В Челябинске хирурги удалили у школьницы 25-сантиметровую опухоль печени. 15-летняя девочка сама нащупала у себя новообразование и забила тревогу. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

По данным источника, пациентка почувствовала странную большую шишку в области печени. Но девочка не стала жаловаться родителям, ведь не страдала от проблем со здоровьем. Кроме того, это был конец учебного года, поэтому все мысли школьницы были о другом. Через несколько недель Ксюша все же забеспокоилась, рассказала обо всем семье и отправилась в поликлинику. Оттуда ее перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи медучреждения рассказали, что опухоль была гигантских размеров. Она занимала всю левую и большую половину правой доли печени.

«Ребенку были проведены все необходимые обследования, и мы приняли решение убирать опухоль. По всем маркерам она была доброкачественной», – рассказал главный детский хирург областной детской больницы Николай Ростовцев.

Отмечается, что люди живут с доброкачественными опухолями, но у этой был слишком большой размер. Врачи приняли решение срочно удалить новообразование, на это ушло три часа. Девочке сделали большой разрез поперек живота. Специалисты сохранили часть правой доли печени.

Ксюша рассказала, что хорошо себя чувствует. О хирургическом вмешательстве напоминают только несколько шрамов на животе.

«Страшно было совсем немного, особенно, когда после операции трубки стояли», – поделилась школьница.

Несколько дней назад пациентку выписали из больницы.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье врачи удалили у пациентки две крупные кисты яичников диаметром 15 и 50 сантиметров.