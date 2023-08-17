«Немножко с большей скоростью спустился»: женщина пролетела 8 этажей в падающем лифте

В Екатеринбурге неисправность лифта едва не стоила жизни местной жительнице. Женщина решила спуститься вниз с 16-го этажа, но неожиданно механизм сломался, и она с большой скоростью начала падать. Подробности сообщает E1.ru.

По данным источника, россиянка не пострадала, так как лифт, пролетев восемь этажей, все-таки замедлился. Другие жильцы дома отметили, что уже долгое время до этого инцидента встречались с поломками, однако на это никто не реагировал, так как экспертизы всегда показывали лишь положительный результат.

Сосед женщины, попавшей в неприятную ситуацию, рассказал, что лифт трясся уже неделю, поэтому неудивительно, что произошло что-то подобное. Однако в управляющей компании вовсе отрицают, что случилось именно падение.

«Нет, ничего не упало. Лифт просто трясется и немножко с большей скоростью с 16-го по 8-й этаж спустился», - отметили в УК.

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