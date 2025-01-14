Немного поругали: известно, как родители наказали школьницу из Москвы, пнувшую двухлетнего малыша ради видео

Выяснилось, как родители наказали школьницу из Москвы, пнувшую малыша ради видео для TikTok. Друг девушки сообщил, что ее чуть-чуть поругали, а отец на месяц забрал телефон.

Подробности узнало ИА Регнум.

Собеседник рассказал изданию: «Отец Насти забрал у нее на месяц телефон и немного поругал».

По словам источника, родной отец и мачеха любят школьницу – в семье «теплые отношения». Ребенок, которого она пнула, «не сильно пострадал», отметил он.

Друг девушки заявил, что сама школьница пообещала подтянуться по учебе и взяться за ум. Ему известно, что своим видео школьница хотела попасть в тренды – таких видео много в соцсетях, но не с маленькими детьми.

Также известно, что мать школьницы умерла, когда ребенок был маленьким. Девочка до сих пор публикует в соцсетях посты о том, что скучает по ней.

Видео, о котором идет речь, было снято в ноябре 2024 года. Девочку поставили на учет, возбуждено уголовное дело.