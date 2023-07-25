Некоторых увозили в больницу: пес Джо Байдена покусал семерых человек

Пес президента США Джо Байдена покусал семь человек за 4 месяца. Об этом стало известно из электронных писем, которые были преданы огласке.

Подробности сообщает сайт mk.ru со ссылкой на New York Post.

Согласно обнародованным данным, собака породы немецкая овчарка по кличке Командир покусала сотрудников Службы безопасности президента. Инциденты случились в Белом доме и усадьбе Байдена в Делавэре.

Собака кусала охрану за руки, спину, ноги ягодицы – офицеры отбивались первым, что попадалось под руку. Некоторых сотрудников увезли в больницу.

Отмечается, что некоторые из этих случаев происходили, когда жена президента выходила на прогулку с собакой без намордника и поводка.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области сожитель посадил женщину на цепь вместо собаки. Таким образом он хотел отучить ее пить.