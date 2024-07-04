«Некоторые с травматами»: супругу бойца СВО и многодетную мать хотят выселить из квартиры коллекторы

Жительница Москвы, муж которой находится на СВО, пожаловалась на коллекторов. По словам женщины, ее вместе с тремя детьми пытаются выселить из квартиры коллекторы.

Москвичка рассказала о проблемах журналистам 360.ru. Оказалось, что четыре дня назад группа неизвестных мужчин взломала дверь в тамбур, а после ворвалась в квартиру многодетной матери. После визита непрошенных гостей женщина узнала, что это были коллекторы. Их нанял человек, называющий себя новым собственников квартиры.

«Восемь человек, мужчин, некоторые с травматами, сначала выломали эту дверь железную — сейчас здесь замок поменян. Вот это сейчас уже новая дверь стоит, видно, что они вырывали старую дверь», — поделилась москвичка.

По ее словам, раньше жилище принадлежало одинокой пенсионерке, которая сдавала его на основании договора безвозмездной аренды. Год назад пожилой женщины не стало, родственников у нее не было, в связи с чем многодетная мать хотела заключить соглашение с властями Москвы, которым переходила квартира. Однако теперь стали появляться некие собственники, претендующие на жилплощадь.

Полиция проверила документы этих людей на собственность и заметила в них мошеннические уловки. Новоявленным и самопровозглашенным собственникам запретили приближаться к квартире до решение суда, но те все равно не оставляют попытки завладеть недвижимостью.

Ранее сообщалось, что в Москве объявились мошенники, торгующие билетами на концерт Канье Уэста. Они продавали проходки на фоне прибытия артиста в столицу РФ.