От 1000 до 3500 рублей: в Москве начали продавать билеты на несуществующий концерт Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Ситуацией воспользовались мошенники, которые стали продавать билеты на несуществующий концерт артиста, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

После того как рэпер прилетел в столицу РФ, стали появляться слухи о концерте, который он якобы должен дать в «Лужниках». Однако позже их развеяли, однако мошенники решили воспользоваться сумбуром и стали продавать билеты на выступление.

В Сети появились объявления. Цена на проход составляет от 1000 до 3500 рублей. Площадка, на которой ведется торговля фейковыми билетами, начала банить недостоверные публикации.

Ранее стало известно, зачем Канье Уэст прилетел в Москву. Оказалось, что артиста пригласил на день рождения его друг и коллега Гоша Рубчинский. Они прогулялись по столице, а после отправились праздновать событие на закрытую локацию.