Неизвестный перерезал шею двоим мужчинам: один из них умер на месте

В Республике Тыва были найдены двое мужчин с перерезанными шеями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 20 октября. Один из пострадавших скончался на месте. Второго гражданина доставили в больницу, но полученное ранение было несовместимо с жизнью, и он умер прямо в медучреждении.

Как передает источник, второй мужчина был пилорамщиком. В больнице врачи обнаружили, что он находился в нетрезвом состоянии.

На месте преступления специалисты заметили два кухонных ножа. На данный момент полиция занята поисками убийцы.

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