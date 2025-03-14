Опубликовано 14 марта 2025, 15:541 мин.
Неизвестный открыл огонь в детском саду в Новой Москве
112: неизвестный проник в детский сад в Коммунарке и открыл огонь.
© Kokoshkin Konstantin/East News
Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, проник в здание детского сада в Новой Москве и открыл огонь. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По информации источника, в результате нападения ранение в ногу получил мужчина — сотрудник учреждения. Никто из детей не пострадал.
Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что после драки и стрельбы стрелок сел на лавочку и спокойно ждал приезда сотрудников полиции.
Другие подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.
Ранее мы писали, что в Москве пенсионер набросился на 14-летнего внука, отказавшегося мыть посуду. Результатом нападения стали многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки на теле несовершеннолетнего.