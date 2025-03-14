Неизвестный открыл огонь в детском саду в Новой Москве

Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, проник в здание детского сада в Новой Москве и открыл огонь. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По информации источника, в результате нападения ранение в ногу получил мужчина — сотрудник учреждения. Никто из детей не пострадал.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что после драки и стрельбы стрелок сел на лавочку и спокойно ждал приезда сотрудников полиции.

Другие подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.

Ранее мы писали, что в Москве пенсионер набросился на 14-летнего внука, отказавшегося мыть посуду. Результатом нападения стали многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки на теле несовершеннолетнего.