Неизвестный ошибся и поджег дверь квартиры, которую Лигалайз* снимал 6 лет назад
© Павел Кашаев / East News
Неизвестный ошибся и поджег дверь квартиры, которую рэпер Лигалайз* (настоящее имя Андрей Меньшиков, признан иноагентом на территории РФ) снимал 6 лет назад. На стене оставили надписи, передававшие «привет» музыканту.
О том, что поджигатель ошибся, сообщает РЕН ТВ.
По его информации, поджог случился ночью. Соседи почувствовали запах гари и, увидев дым, вызвали пожарных.
Местная жительница рассказала о надписях в подъезде на стене и полу. Она отмыла их.
Издание приводит кадры, на которых поджигатель заходит в подъезд и поднимается на лифте. Он облил дверь квартиры и поджег.
Злоумышленник оставил «фирменную» подпись – изображение срипичного ключа. Одна из надписей гласила: «Привет врагу и предателю Андрею* от Пианиста».
Напомним, Лигалайз уехал из России в 2023 году. Недавно рэпер признался, что «до последнего» не хотел это делать.
*признан иноагентом на территории РФ