Неизвестный ошибся и поджег дверь квартиры, которую Лигалайз* снимал 6 лет назад

Неизвестный ошибся и поджег дверь квартиры, которую рэпер Лигалайз* (настоящее имя Андрей Меньшиков, признан иноагентом на территории РФ) снимал 6 лет назад. На стене оставили надписи, передававшие «привет» музыканту.

О том, что поджигатель ошибся, сообщает РЕН ТВ.

По его информации, поджог случился ночью. Соседи почувствовали запах гари и, увидев дым, вызвали пожарных.

Местная жительница рассказала о надписях в подъезде на стене и полу. Она отмыла их.

Издание приводит кадры, на которых поджигатель заходит в подъезд и поднимается на лифте. Он облил дверь квартиры и поджег.

Злоумышленник оставил «фирменную» подпись – изображение срипичного ключа. Одна из надписей гласила: «Привет врагу и предателю Андрею* от Пианиста».

Напомним, Лигалайз уехал из России в 2023 году. Недавно рэпер признался, что «до последнего» не хотел это делать.

*признан иноагентом на территории РФ