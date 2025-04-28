«Я держался до последнего»: рэпер Лигалайз* признался, что не хотел уезжать из России
© Kashaev Pavel/East News
Рэпер Лигалайз* (Андрей Меньшиков, внесен Минюстом России в список иноагентов) заявил, что не хотел уезжать из России до последнего. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Рэпер Лигалайз* уехал из России спустя полгода после начала СВО. Музыкант рассказал, что не хотел покидать страну из-за вклада в отечественную культуру и любви к России.
«Я держался до последнего, не хотел уезжать из своей страны. Почему мы должны сдаваться? Это мой дом! Это моя страна по-настоящему. Сколько я налогов заплатил в эту страну, искренне трудился для нашей русской культуры, чтобы она еще была представлена в таком мировом жанре, как рэп», - рассказал он.
Рэпер признался, что задумывался о возможности остаться в России, но все же решил уехать из страны.
«Можно договориться, типа, ну вот я езжу и у меня концерты есть и какие-нибудь корпоративы. Ну можно же как бы не отсвечивать. У меня не получилось, мне было гадко», - добавил он.
Ранее мы писали о том, что уехавший из России рэпер Лигалайз* задолжал более 400 тысяч рублей.
*внесен Минюстом России в список иноагентов.