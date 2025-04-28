«Я держался до последнего»: рэпер Лигалайз* признался, что не хотел уезжать из России

Рэпер Лигалайз* (Андрей Меньшиков, внесен Минюстом России в список иноагентов) заявил, что не хотел уезжать из России до последнего. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Рэпер Лигалайз* уехал из России спустя полгода после начала СВО. Музыкант рассказал, что не хотел покидать страну из-за вклада в отечественную культуру и любви к России.

«Я держался до последнего, не хотел уезжать из своей страны. Почему мы должны сдаваться? Это мой дом! Это моя страна по-настоящему. Сколько я налогов заплатил в эту страну, искренне трудился для нашей русской культуры, чтобы она еще была представлена в таком мировом жанре, как рэп», - рассказал он.

Рэпер признался, что задумывался о возможности остаться в России, но все же решил уехать из страны.

«Можно договориться, типа, ну вот я езжу и у меня концерты есть и какие-нибудь корпоративы. Ну можно же как бы не отсвечивать. У меня не получилось, мне было гадко», - добавил он.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России рэпер Лигалайз* задолжал более 400 тысяч рублей.

*внесен Минюстом России в список иноагентов.