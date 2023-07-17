Неизвестные устроили стрельбу на футбольном поле и попали в семиклассника
В Санкт-Петербурге неизвестные выстрелили в плечо 14-летнего мальчика.
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В Санкт-Петербурге неизвестные открыли огонь из травматического пистолета в сторону 14-летнего мальчика. Об этом сообщает газета «Известия».
Все произошло вечером 14 июля на футбольном поле, расположенном на 5-ом Предпортовом проезде. Злоумышленники устроили стрельбу и повредили подростку левое плечо и грудную клетку с правой стороны.
На следующий день школьник смог самостоятельно обратиться за помощью врачей, после чего его отпустили домой. Однако пострадавший не запомнил, как выглядели преступники. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что 17-летний подросток из Перми обезвредил мужчину, который ограбил магазин с ножом и хотел сбежать с места преступления. Начальник УВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко наградил мальчика благодарственным письмом.