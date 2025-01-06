Неизвестные с оружием похитили россиянина в Грузии

Российского туриста похитили в Грузии. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, перед этим у мужчины случился конфликт с вооруженными людьми. На данный момент найдена только угнанная машина со следами крови.

По данным источника, житель Москвы по имени Виктор приехал в Грузию на новогодние праздники вместе с девушкой Алиной. В ночь на 4 января они отправились на горнолыжный курорт Тетнульди. Во время поездки они решили остановиться возле туннеля, чтобы запечатлеть на видео красивый вид и снегопад. Рядом проезжала белая машина, в которой были двое местных мужчин. Они поинтересовались, нужна ли помощь и уехали.

Позже туристы вновь встретили мужчин, но уже на дороге Зугдиди – Местия. Водитель попросил россиян о помощи – дать насос. Водитель согласился помочь, но взял с собой складной нож на всякий случай. Источник отмечает, что случился конфликт. Девушка заявила, что местные жители негодовали и интересовались, зачем их «фотографировали в туннеле».

Спутница Виктора сообщила, что его увели за автомобиль, и она услышала два выстрела. Один из жителей сел в одну машину, а другой угнал авто россиян, после бросил его с девушкой внутри и скрылся.

«В итоге непонятно, где Виктор и жив ли он», — говорят родственники туриста.

Девушка связалась с сотрудниками местной полиции, но информации о Викторе никакой нет. Она опознала лишь одного мужчину, который ранее был в розыске в Грузии. Возбуждены дела по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».

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