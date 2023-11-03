Неизвестные с электрошокером преследовали детей и попали на видео

В Санкт-Петербурге дети убежали от неизвестные с электрошокером. Четверо мальчишек смогли вовремя спрятаться. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

По данным источника, все произошло в Купчино. В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен инцидент. На кадрах компания детей бежит по дороге около дома, а потом забегает в один из подъездов. За ними гонятся двое подростков с электрошокером, на записи слышен характерный звук.

В какой-то момент казалось, что детей вот-вот догонят, но они успели закрыть за собой дверь. Подростки пытались зайти за ними и крутили в руках электрошокер и включали его. Неизвестно, что бы произошло, если бы детей догнали.

Отмечается, что обеспокоенные местные жители уже обратились в полицию. Теперь стражи правопорядка будут разбираться в обстоятельствах инцидента и причинах поведения неизвестных.

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