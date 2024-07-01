Находились на высоте 4200 футов: пилоты доложили об ослеплении лазером на подлете к аэропорту Внуково

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером на подлете к аэропорту Внуково. Инцидент произошел 30 июня.

Подробности приводит Telegram-канал Aviaincident.

Отмечается, что борт российской авиакомпании, летевший из Минска в Москву, попытались ослепить – неизвестные использовали лазер зеленого цвета.

О случившемся экипаж доложил диспетчерам. Инцидент произошел на высоте 4200 футов. Командир воздушного судна принял решение о посадке во Внуково, никто не пострадал.

О похожем инциденте сообщалось в апреле 2024 года. Пилотов пытались ослепить лазером при посадке в Пулково. Инцидент произошел вечером 11 апреля. Борт успешно приземлился.