Неизвестная женщина представилась дочерью и забрала тело москвички из морга

В столице неизвестная женщина забрала тело умершей москвички и кремировала. Известно, что она представилась дочерью.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Жительница Москвы вместе с похоронным агентом приехала в морг и назвала себя дочерью покойной. Затем она кремировала тело.

О смерти тети в Москве узнал родственник, проживающий в Курске. 32-летний мужчина приехал в Москву по месту жительства. Консьержка рассказала, что женщина скончалась: перед этим ее госпитализировали в больницу. Потом жительницу улицы Новаторов похоронили неизвестные люди.

Родственники говорят, что не знают женщину, взявшую на себя организацию похорон. По факту случившегося начато расследование.

Ранее бывшая жена музыканта Александра Градского Ольга Фартышева рассказала, что похороны мэтра были организованы из рук вон плохо. Родным не дали выбрать одежду: в результате Градский похоронен в кардигане на молнии вместо концертного костюма. По словам женщины, жена певца Марина Коташенко странно вела себя у гроба: супруга фотографировала происходящее и сидела с телефоном.