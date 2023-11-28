«Все фотографировала»: бывшая жена Градского вспомнила странное поведение Коташенко у гроба

Бывшая жена музыканта Александра Градского Ольга Фартышева вспомнила странное поведение последней супруги певца – Марины Коташенко – в дни прощания. По ее словам, женщина сидела у гроба и фотографировала в то время, как остальные не могли сдержать слез.

Подробностями Фартышева поделилась в программе «Малахов». По ее словам, на отпевании за день до похорон «девушка стояла - и ноль эмоций». На следующий день было прощание в театре.

«Она сидела у гроба с телефоном и фотографировала, снимала все то, что было на сцене», - вспомнила экс-жена Градского.

Также она сообщила, что траурные мероприятия были организованы из рук вон плохо. Кроме того, родным не дали выбрать одежду – дети хотели проконтролировать, в чем будет лежать отец. В итоге вместо концертного костюма на Градском был кардиган на молнии, отметила Фартышева.

Она рассказала, что уже будучи в отношениях с Коташенко композитор предлагал сойтись. Тем более, что в их браке родились двое детей. До последнего Градский и Фартышева оставались в хороших отношениях: он советовался с бывшей супругой и мог позвонить даже в три часа ночи.

Ранее женщина сообщала, что у нее до сих пор нет в паспорте штампа о разводе с Градским.