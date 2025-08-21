Нейрохирург может отправиться в тюрьму за то, что разрешила дочери провести трепанацию черепа пациенту

В Австрии разгорелся скандал вокруг нейрохирурга, которая допустила свою 12-летнюю дочь к операции на пациенте, разрешив ей просверлить мужчине череп. Теперь специалиста ждут судебные разбирательства. Об этом пишет mk.ru.

Сообщается, что инцидент произошел в австрийском городе Грац. Нейрохирург из университетской клиники позволила своей несовершеннолетней дочери сделать отверстие в черепе пациента, 33-летнего фермера. Мужчину доставили в медучреждение после несчастного случая на лесозаготовках. По заверению руководства больницы, операция прошла успешно, без осложнений.

Спустя месяц после выписки, пациент узнал, что пока он находился под наркозом, в операции принимали участие не только профессиональные хирурги, но и ребенок одного из них, который провел ему трепанацию черепа.

Против матери девочки и еще одного нейрохирурга составлено обвинительное заключение по статье «причинение телесных повреждений». Дочь врача в силу возраста к ответственности не привлекли. По словам прокуратуры, несмотря на успешный исход операции, допуск к ней ребенка является грубейшим нарушением.

Дата суда пока не назначена. В случае признания вины, нейрохирургов ждет год лишения свободы или штраф в размере 720 дневной ставки их доходов.

