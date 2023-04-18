Негативный отзыв в Сети привел к драке двух владельцев шиномонтажа

В Новосибирской области произошла драка между двумя владельцами шиномонтажных мастерских. Мужчины грубо выясняли отношения из-за отзыва в Интернете. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

По данным источника, все случилось в дачном поселке Кудряшовский. В Сети появилось видео, на котором двое мужчин сначала спорят, а потом начинается потасовка. Один из них толкает другого в плечо и распыляет в него струю из перцового баллончика. Второй вытащил предмет, похожий на пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Пострадавший получил травмы средней степени тяжести и обратился в полицию. Он написал на обидчика заявление и отметил, что конфликт произошел из-за негативного отзыва в Сети, который он оставил о своем конкуренте.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчины подрались из-за собачьих фекалий. Мужчина увидел, как житель выгуливал свою собаку. Животное сходило в туалет на газон, и прохожий попросил хозяина убрать за своим питомцем, но в ответ получил удар по голове. Ударом ему сбило шапку. Тогда он якобы ударил пакетом с продуктами оппонента и сломал тому наушники.