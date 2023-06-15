Недовольный обслуживанием посетитель магазина расстрелял продавцов из аэрозольного пистолета

В Москве недовольный посетитель магазина расстрелял из аэрозольного пистолета продавцов. Все случилось на северо-западе столицы. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

По данным источника, двое мужчин зашли в супермаркет на улице Маршала Малиновского, но остались недовольны обслуживанием. На кассе между покупателями и продавцами завязался конфликт, все продолжилось на улице. Началась потасовка, в ходе которой была применена физическая сила и даже аэрозольный пистолет.

Отмечается, что агрессивный покупатель выстрелил в лицо одному из работников, но тот понял, в чем дело и побежал умываться, поэтому не пострадал. Аэрозоль попал также в глаза кассирше, которая не успела ничего сделать, поэтому ей потребовалась помощь врачей. Сейчас правоохранители разбираются во всех деталях инцидента.

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