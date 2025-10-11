Недоедает и похудел на 20 килограммов: как сидит в СИЗО экс-начальник управления кадрами Минобороны Кузнецов

Бывший начальник управления кадрами Минобороны Юрий Кузнецов пожаловался на условия содержания в СИЗО. Арестованный по статье о получении взятки экс-кадровик также возмущен тем, что у его семьи пытаются изъять имущество, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Кузнецов настаивает, что страдает от недоедания в СИЗО. К настоящему моменту он похудел уже более чем на 20 килограммов. Также арестованный успел переболеть ковидом.

Минобороны планирует изъять все имущество у семьи бывшего кадровика. А конфисковать у родственников Кузнецова есть что. Речь идет о ювелирных украшениях на полмиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что сужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова не пускают на СВО. Бывший чиновник даже писал обращение президенту России Владимиру Путину.