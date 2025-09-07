Даже писал обращение к Владимиру Путину: осужденного экс-сенатора Арашукова не пускают на СВО
© Freepik
Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ. Однако прошения осужденного оставались без удовлетворения, заявил его адвокат Эльмар Ализаде в беседе с ТАСС.
По словам защитника, первое заявление Арашуков подал, когда еще сидел в СИЗО «Лефортово». Затем экс-сенатор пытался еще несколько раз заключить контракт с МО и отправиться на спецоперацию, однако ему отказывали.
«Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО», — рассказал адвокат.
Ализаде объяснил журналистам, почему его подзащитного не берут на СВО. По его словам, все дело в тяжких статьях, по которым осужден Арашуков. Кроме того, при вынесении решения учитывают то, что экс-сенатор приговорен к пожизненному сроку.
Ранее сообщалось, что Арашуков заработал новое уголовное дело в«Черном дельфине». Он дал взятку, чтобы сидеть в более комфортных условиях.