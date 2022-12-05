Недетские разборки: в США 8-летний мальчик выстрелил в голову 5-летнему другу

На юге США, в городе Хьюстон произошел инцидент, который вызвал множество вопросов у полицейских и жителей. Там восьмилетний мальчик выстрелил из пистолета в своего пятилетнего друга. Об этом сообщает Mirror.

По данным журналистов, ребенок получил выстрел в голову, после чего его довезли до ближайшей больницы. Видимо, там не смогли оказать необходимую помощь, поэтому пострадавшего на вертолете доставили в другое медучреждение. Его состояние оценивалось как критическое.

На данный момент выясняется, откуда у старшего ребенка оказалось огнестрельное оружие, а также были ли дети только вдвоем в момент происшествия.

СМИ пишут, что полицейские задержали троих людей. На данный момент обвинений никому не предъявили.

Ранее мы писали, как в Красноярском крае учительница подралась с 9-летним школьником. Сотрудница учебного заведения рассказала, что мальчик столкнул ее со стула, после чего ударил ногой. А ученик начальных классов заявил, что женщина сильно расцарапала ему лицо. Участникам конфликта выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит или опровергнет данные ими показания о телесных повреждениях.