Неделю скрывалась в разных отелях: «похищенного» московского библиотекаря нашли

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариты Стручевой. Оказалось, что женщина пряталась ото всех по приказу мошенников, передает Teleram-канал Baza.

Перед «похищением» злоумышленники связались с женщиной и обманом выманили у нее 15 миллионов рублей. Затем библиотекарь узнала, что ее ищет полиция и обратилась к мошенникам за советом. Они же, в свою очередь, заявили о необходимости скрыться. Так, москвичка последовала рекомендации преступников и стала невольной соучастницей их других афер.

Целую неделю сотрудница библиотеки проживала в разных отелях, пока мошенники угрожали ее родственникам. Они просили за женщину выкуп и говорили, что убьют жертву в случае отказа перевести деньги. Помимо того, что Стручева передала преступникам 15 миллионов рублей, она вынудила поступить таким же образом других пенсионеров.

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