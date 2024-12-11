Пришлось оперировать: 89-летнего актера Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москве

Народный артист РСФСР Василий Ливаной попал в больницу. Ему была необходима срочная операция. Сейчас актеру уже лучше, его состояние стабилизировалось, передает Telegram-канал Mash.

Ливанова госпитализировали 7 декабря. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Дело в том, что у артиста тромб закупорил артерию его руки.

Врачи провели срочную операцию звездному пациенту. Из пораженной артерии специалисты достали кровяной сгусток, чтобы сосуд вновь заработал. В итоге хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас Ливанов восстанавливается после операции, его состояние стабильное.

Ранее в Москве госпитализировали 74-летнего актер Бориса Щербакова. В ходе медицинского осмотра у него выявили редкое заболевание кишечника. Изначально Щербаков оказался в больнице из-за падения с лестницы.