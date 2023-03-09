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18:00, 09 марта 2023
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Недавно вышел из психушки: москвич беспричинно толкнул ребенка под поезд в московском метро

Толкнувший подростка под поезд москвич ранее обращался за психиатрической помощью.

Недавно вышел из психушки: москвич беспричинно толкнул ребенка под поезд в московском метро

Фото: Freepik

В Москве 61-летний пенсионер толкнул подростка под прибывающий поезд на станции метро «Киевская». Как выяснилось, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно обращался за психиатрической помощью.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик чудом выжил – он отделался ушибами и ссадинами. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Telegram-канал 112 утверждает, что поступку москвича не предшествовал конфликт – он толкнул ребенка беспричинно.

Мужчина задержан. Его допросит следователь.

Ранее сообщалось о мужчине, который трогает пассажирок за интимные места в метро Санкт-Петербурга.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Shot
Теги:
метро
происшествие
дети
психоз
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