Недавно вышел из психушки: москвич беспричинно толкнул ребенка под поезд в московском метро

В Москве 61-летний пенсионер толкнул подростка под прибывающий поезд на станции метро «Киевская». Как выяснилось, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно обращался за психиатрической помощью.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик чудом выжил – он отделался ушибами и ссадинами. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Telegram-канал 112 утверждает, что поступку москвича не предшествовал конфликт – он толкнул ребенка беспричинно.

Мужчина задержан. Его допросит следователь.

Ранее сообщалось о мужчине, который трогает пассажирок за интимные места в метро Санкт-Петербурга.