Недавно отметили дни рождения и мечтали о дочке: что известно о семье, погибшей от взрыва газа в Саратове

Среди погибших при взрыве жилого дома в Саратове на улице Блинова оказалась супруги Ерофеевы и их четырехлетний сын. Друзья и знакомые пары рассказали, что они мечтали о пополнении в семье.

Как пояснила коллега погибшей, Екатерина и Георгий в роковой день были в отпуске, поэтому остались дома. Квартира в доме на ул. Блинова супруги купили в ипотеку, и выплачивать его им оставалось совсем недолго.

Екатерина работала на «Саратовском заводе РМК», где руководила центральной заводской лабораторией. Ее муж занимал должность начальника станции Липовский в Приволжской дирекции управления движением. Совсем недавно они оба отметили дни рождения с разницей в один день.

«Они только что справили дни рождения. У Кати он был 21 июля, а у мужа — 22. Оба души не чаяли в сыне и мечтали о дочке», — рассказали друзья пары Kp.ru.

В пресс-службе завода РМК пояснили, что Екатерина очень любила свою работу, и была ей предана. Даже находясь в декретном отпуске, она помогала коллегам.

Прощание с семьей Ерофеевых пройдет 28 июля. Предприятия, на которых работали супруги, окажут материальную помощь их родственникам.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. В результате обрушились несколько этажей здания. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали.

Напомним, 42-летний Алексей, который около шести часов находился в западне под обломками разрушенного дома в Саратове. Выяснилось, что он в роковой день приехал делать ремонт в одну из квартир.