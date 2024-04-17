«Не знаю, сколько он протянет»: мать «битцевского маньяка» рассказала, что он находится на грани смерти

Мать «битцевского маньяка» Александра Пичушкина заявила, что ее сын находится на грани смерти в тюрьме. Наталья Гуськова в беседе с ИА Регнум сообщила, что у мужчины ухудшилось состояние. Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии особого режима «Полярная сова».

При этом родительница подчеркнула, что ее сын никогда не сможет искупить свои грехи.

«У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет. Не знаю, сколько еще проживет. Он сильно болен», – поделилась она.

По словам матери, Александр получает посылки и деньги, на которые может заказать что-то из магазина по списку. Но мужчина просит ничего ему не слать. Сама женщина продолжает жить в квартире, в которой жил ее сын. Именно сюда он возвращался после преступлений, которые совершал в Битцевском парке. Она призналась, что до сих пор ловит на себе взгляды соседей.

«Как матери, мне, конечно, хотелось бы, чтобы он смог искупить свои грехи. Помочь нашим ребятам на фронте, но по его статье это невозможно», – убеждена женщина.

Она считает, что ее сына не взяли бы в отряд и люди даже не хотели бы стоять рядом с ним. При этом она не отвернулась от него, а продолжает общаться, но виделись они всего однажды. Пожилая женщина понимает, что добраться до колонии будет проблематично.

«Сейчас я стараюсь ни с кем не общаться, мне это очень тяжело и больно. Когда я сама по себе, то живу как будто ничего не случилось. У меня есть дочь и взрослый внук, я не чувствую себя одиноко», – призналась она.

Женщина также рассказала, что ей пишут «фанаты» Пичушкина из разных стран, хотят отправить ему посылки.

Ранее мы писали о том, что предполагаемый «кислотный маньяк» из подмосковного Монино работал педагогом в колледже.