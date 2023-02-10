«Не знаю, как с этим жить»: мать первоклассницы рассказала, как дочь умирала на ее глазах

В Челябинской области в городе Озерске восьмилетняя школьница скончалась в местной больнице из-за халатности врачей. Больше недели ребенок мучился от температуры, и постепенно состояние все больше ухудшалось, пока в конечном итоге сердце малышки не остановилось.

Мама девочки рассказала, что сначала они пытались лечиться на дому, но ничего не помогало. От таблеток и антибиотиков, прописанных врачом, ее тошнило. Тогда родители решили вызвать скорую помощь и доставили дочь в больницу.

Ребенка обследовали, а обеспокоенная мать не находила себе места. Врачи же говорили ей не истерить и массировать девочке ноги, так как они начали неметь. Ситуация постепенно выходила из-под контроля, и только тогда медики стали предпринимать попытки помочь маленькой пациентке, однако уже было поздно. По словам женщины, она заметила, что дочери стало тяжело дышать, но специалисты пришли, когда ее губы уже были синие. Затем у нее начались судороги, закатились глаза.

«Её на моих глазах откачивали очень долго, больше часа. Мой муж пришёл и тоже это видел. И на наших глазах наш ребёнок ушёл. Это безразличие... Почему никто... Почему такое безразличие? Я не знаю, как с этим жить», - рассказала, рыдая, мать погибшей.

По предварительной информации, из-за ОРВИ у девочки образовался отек мозга, именно он стал причиной смерти. Возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленного лица из числа медперсонала».

Похороны школьницы прошли без участия матери. Она продолжает оставаться в больнице с другой дочерью, у которой тоже ОРВИ. А сама она заболела ангиной.

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