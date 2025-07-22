«Все стены в крови»: новые подробности по делу о выброшенном в мусор младенце

Несовершеннолетняя жительница Омска, выбросившая новорожденного ребенка в мусорный бак в одной из гостиниц города, сняла там номер вместе со своим возлюбленным.

Как пишет NGS55 со ссылкой на горничную, пара ночевала в гостинице примерно раз в неделю. При этом школьница выглядела старше своего возраста, поэтому не вызывала подозрений у персонала.

«Я даже не заметила, что она беременна. Она плотненькая, всегда в широкой футболке и штанах была», – рассказала женщина.

Она добавила, что пара всегда вела себя прилично и оставляла номер чистым.

В итоге девушка тайно родила в гостинице и оставила малыша в мусорном ведре. При этом горничная в тот день слышала крик младенца, но была уверена, что плач раздавался из соседнего здания.

По словам горничной, во время родов девушка также вела себя тихо, из номера не было слышно никаких звуков. Когда она отдала ключ и вышла на улицу началась уборка помещения.

«Там все в крови... Открыла туалет, свет там не включался. Все стены в крови, куски плотные лежали, в раковине — постельное белье. Подбегаю к ведру, беру за мусорный пакет и понимаю, что он тяжелый. Пошла вызывать полицию», - вспомнила о произошедшем женщина

Отмечается, что ребенок скончался до приезда скорой помощи, его тело нашли в пакете во время уборки номера. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование продолжается.

Ранее жительница Новосибирска подала иск к больнице, в которой у нее принимали роды. Женщина получила травмы и до сих пор находится на реабилитации. Через суд она добилась компенсации в размере 1 млн рублей.