Есть выжившие: что известно о крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. По предварительным данным, на борту было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, из числа пассажиров более половины — россияне. При этом минимум шесть человек выжили при крушении. Пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте авиакатастрофы в аэропорту города Актау ведутся спасательные работы.

Предварительно, причиной отклонения от курса стал сильный туман. При этом Telegram-канал Baza сообщает, что самолет мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню.

Также, по данным канала, борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления.

Ранее после крушение двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута. Одно из судов перевозило несколько тонн нефтепродуктов. Также журналисты выяснили, что корабли были самоделами.