Не знавшая о беременности медсестра неожиданно родила ребенка в туалете кафе

В США местная жительница неожиданно для себя родила ребенка в туалете в кафе. Об этом пишет Daily Mail.

Приходящая медсестра Бреонни Джексон в апреле текущего года посетила ресторан быстрого питания, чтобы приобрести ланч для пациента. Сделав заказ, она неожиданно ощутила сильные спазмы в животе. Женщина бросилась в туалет, решив, что у нее диарея. Заметив кровь, она запаниковала и позвонила супругу, который работал в расположенном неподалеку медицинском центре.

Джамарц Джексон сразу же отправился к супруге. Он оставался с ней на связи все время, пока добирался до кафе. Американец рассказал, что сначала слышал в трубке тяжелое дыхание жены, после чего она страшно закричала и сказала «о господи». Затем женщина рассказал мужу, что только что родила ребенка. Джексон спросил ее, мальчик это или девочка. Выяснилось, что у пары родилась дочь. После этого женщина сама вызвала скорую помощь.

Джексоны были удивлены и очень счастливы от рождения ребенка, потому что годом ранее они потеряли девятимесячного сына в ДТП. Американка не подозревала о скором рождении дочери. Впоследствии оказалось, что у нее была скрытая беременность и симптомы зачатия были неочевидными.

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