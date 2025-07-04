Не знала, что станет смертницей: раскрыта личность женщины, подорвавшей экс-мэра Луганска

61-летний экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, который, по предварительным данным устроила 36-летняя женщина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины — вместе с ним она стояла возле здания, из которого выходил Пилавов. Взрывчатка была приведена в действие дистанционно.

Женщина ехала на задание около 60 км до Луганска и могла не знать, для чего ее используют. В результате она погибла в результате взрыва вместе с бывшим мэром города.

Напомним, взрыв, унесший жизнь Пилавова, произошел в центре Луганска на улице Тараса Шевченко 3 июля. Еще три человека получили ранения. В Службе безопасности Украины подтвердили, что их сотрудники причастны к его организации.

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