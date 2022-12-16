21-летнего юношу осудят за попытку изнасилования возрастной женщины

15 ноября 2022 года 21-летний парень вызвался проводить 40-летнюю жительницу Воронежской области до дома. Как сообщает источник, юноша был в нетрезвом состоянии, поэтому он внезапно повалил женщину на землю, стал избивать и попытался изнасиловать. К счастью, потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Молодого человека удалось задержать. Во время допроса он полностью признал свою вину, и теперь уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось о том, что дочь обвинила мать в сексуальном рабстве. 17-летняя девушка написала заявление на свою родительницу и сообщила, что ее заставляли продавать тело мужчинам за деньги. Оказывается, женщины просто не сумели поделить выручку от оказания интимных услуг. Подробности читайте в этой статье.