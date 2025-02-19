Не жалеет и равнодушна: как вела себя на заседании внучка убитого экс-мэра Самары Тархова

Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи внучку Екатерину оставили в СИЗО до апреля. Девушка присутствовала на заседании по видеосвязи и выглядела равнодушной. Она уверенно смотрела в камеру и отказывалась давать какие-либо показания или комментарии.

Родственнице было предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Она ничего не говорит и пытается обжаловать свой арест. Суд оставил меру пресечения без изменений – она будет находиться в СИЗО до апреля.

«Отношение к вине… Никаких пояснений относительно предъявленных обвинений она не давала. Молчание не только в отношении показаний, но и в отношении предъявленных обвинений. То есть графа, где пишут „признаю или не признаю“, из-за ее молчания остается пустой», — сообщил ее адвокат Владимир Владимиров в беседе с 63.ru.

Напомним, что тела экс-мэра и его жены до сих пор не найдены. Супруги перестали выходить на связь еще до Нового года. Знакомые забили тревогу после того, как мужчина не ответил на поздравления с днем рождения, которое было 3 января.

Согласно предварительным данным, с родственниками расправилась именно внучка. Ее регулярно видели у их дома, а на одном из роликов она заносила и выносила бочку и жидкий азот. После этого заговорили о том, что девушка расчленила пару и вынесла таким образом из квартиры.

Ранее мы писали о том, что криминалисты обнаружили кровь и куски сосудов в квартире экс-мэра Самары Тархова.