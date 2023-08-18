Не заметила, что беременна: врачи помогли стать мамой женщине, весившей 157 кг

В Подмосковье женщина, весившая 157 килограммов, не заметила беременность. Только на шестом месяце она подумала, что с ее организмом что-то не так. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, 32-летняя женщина из Наро-Фоминска обратилась к медикам с жалобами на резкие перепады настроения, стремительный набор веса и трудности при ходьбе. УЗИ показало, что она находится уже на 29 неделе беременности. После этого гражданку в срочном порядке отправили в местный перинатальный центр.

На 36 неделе врачи проверили подготовку, направленную на созревание легких малыша, и в 37 недель сделали кесарево сечение. Помимо веса женщины, ситуацию осложнял диагностированный ранее диабет второго типа. Однако хирургическое вмешательство прошло успешно, и на свет появилась здоровая девочка. Маму с ребенком уже отправили домой.

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