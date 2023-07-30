Стало раскрыто, как первая беременность влияет на либидо

Исследователи португальского Университета Порту рассмотрели сексуальное поведение отцов и матерей, родивших первого ребенка. За основу брались данные во время беременности и после.

В эксперименте приняли участие 257 португальских пар. Ученые собирали сведения о либидо на 20-й и 32-й неделях беременности, а также через 3 месяца после родов и через полгода после.

В результате стало ясно, что сексуальная деятельность матерей имела пониженный уровень в период начала беременности и в течение 6 месяцев после родов. Однако либидо отцов сохраняло стабильность за весь исследуемый период.

Отмечается, что 85% женщин не испытывали проблемы в сексе, но 15% имели сильный сексуальный дистресс.

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