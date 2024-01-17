Мальчика ударило током при игре на электрогитаре в музыкальной студии

В Воронеже 13-летний мальчик госпитализирован после удара током во время игры на электрогитаре в музыкальной студии. Ток прошел через обе руки ребенка.

Об этом сообщили «Вести Воронеж».

Инцидент произошел под камерами видеонаблюдения. Тринадцатилетнего мальчика ударило током, но администратор не отреагировала. По словам адвоката Галины Белик, после случившегося место входа тока залили медицинским клеем.

Гитарист тем временем находится в больнице – его могут перевести в реанимацию.

Родители собираются подать заявление в полицию. Адвокат считает, что в случившемся есть признаки статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, следственные органы начали процессуальную проверку. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства происшествия. Затем будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетнюю девочку ударило током от елочной гирлянды. Ребенок схватился за разноцветные огни и получил электротравму.