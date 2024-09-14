Не заметил его: рабочий завода случайно перемолол коллегу гидроразбивателем

Неосмотрительность привела к трагичным последствиям на бумажной фабрике в городе Валдай Новгородской области. Один из работников производства случайным образом перемолол своего коллегу, передает novvedomosti.ru.

Смертельный инцидент произошел накануне. Мужчина, один из сотрудников предприятия, спустился в чан для переработки бумаги. Другой работник в это время активировал гидроразбиватель, не заметив коллегу.

В итоге оказавшийся в ловушке житель области получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи на нашли следов предумышленного убийства, тем не менее взялись повести расследование о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Петербурге 26-летнего работника склада раздавило тигельным прессом. В устройство затянуло голову кладовщика.