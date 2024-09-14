СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 сентября 2024, 17:34
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Не заметил его: рабочий завода случайно перемолол коллегу гидроразбивателем

В Валдае рабочий перемолол коллегу гидроразбивателем в чане с бумагой.
Не заметил его: рабочий завода случайно перемолол коллегу гидроразбивателем

© Pxhere.com

Неосмотрительность привела к трагичным последствиям на бумажной фабрике в городе Валдай Новгородской области. Один из работников производства случайным образом перемолол своего коллегу, передает novvedomosti.ru.

Смертельный инцидент произошел накануне. Мужчина, один из сотрудников предприятия, спустился в чан для переработки бумаги. Другой работник в это время активировал гидроразбиватель, не заметив коллегу.

В итоге оказавшийся в ловушке житель области получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи на нашли следов предумышленного убийства, тем не менее взялись повести расследование о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Петербурге 26-летнего работника склада раздавило тигельным прессом. В устройство затянуло голову кладовщика.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:novvedomosti.ru
Автор:Артем Хохлов
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