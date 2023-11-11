Не замечали странного запаха из квартиры: мумию 70-летнего мужчины нашли на диване

Участковый нашел мумию 70-летнего мужчины в Москве после обращения жильцов дома, где находились останки. Однако не их запах смутил людей, а то, что квартирой пенсионера интересовались странные люди, пишет mk.ru.

Женщина, проживающая в доме на Краснодонской улице, встретилась на лестничной клетке с двумя странными незнакомцами. Они, увидев москвичку, поспешили скрыться. Кроме того, у нее интересовались по телефону, живет ли кто-нибудь в квартире по соседству, дверь в которую была увешана уведомлениями о задолженностях.

В итоге супруг женщины позвонил в полицию. В ту самую квартиру по соседству наведался участковый. Там он обнаружил мумию мужчины, лежащую на диване, а также газовую плиту с включенными комфорками. Почему жильцы дома не чувствовали запах, пока неизвестно. По одной из версий, он уносился в открытое окно.

Ранее мумия мужчины была обнаружена в доме на Чонгарском бульваре в Москве. Останки пролежали в одной из квартир больше полугода.