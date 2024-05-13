Не выпила за свою жизнь ни одной таблетки: в Подмосковье 103-летняя женщина умерла во сне

В Подмосковье умерла 103-летняя пенсионерка, не принявшая за свою жизнь ни одной таблетки. Женщина скончалась во сне.

Жительница подмосковного Одинцова Прасковья Зарудная не дожила пять месяцев до своего 104-летия. Последние четыре года участница Великой Отечественной войны жила в пансионате для пожилых людей. За женщиной не смог ухаживать ее единственный сын, поэтому ее решили отправить под присмотр медперсонала, пишет mk.ru.

Прасковья Зарудная ушла из жизни в минувшее воскресенье. За день до кончины у долгожительницы мерили давление и брали кардиограмму — результаты диагностики были хорошими. После вскрытия тела выяснилось, что у женщины было онкологическое заболевание.

У Прасковьи Степановны была непростая судьба. Ее муж погиб на Финской войне. Во времена ВОВ она была вдовой с годовалым ребенком на руках. Тогда женщина трудилась телефонисткой на Шатуре. После ее взяли на почту монтером связи. Второй супруг долгожительницы после войны имел инвалидность первой степени из-за тяжелой контузии. Но, несмотря на это, влюбленные прожили вместе более 30 лет.

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